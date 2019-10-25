Сургут, Югра, , 21:08 — REGNUM Около 400 человек были эвакуированы из здания торгового центра в Сургуте в связи с сильным задымлением. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Информация о задымлении в здании крупного торгового центра «Сити Молл» поступило в региональное ведомство в 20:50 (18:50 мск). На место происшествия прибыли 22 человека личного состава МЧС и семь единиц техники.

Из здания было эвакуировано около 400 человек ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Специалисты провели осмотр здания и установили, что задымление возникло из-за сгоревшего масла в фритюрнице во время приготовления еды в одном из кафе.

Возгорания в здании торгового центра обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП в иркутском торговом центре «Комсомолл», где при возгорании, которое произошло во время демонстрации химических опытов, пострадали десять детей в возрасте до 13 лет.

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