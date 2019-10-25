Мехико, , 20:08 — REGNUM Останки 13 тел были обнаружены поисковой организацией Матерей в мексиканском штате Сонора, граничащем с США. Об этом 25 октября сообщается в Twitter организации.

По данным организации, тела были обнаружены в захоронении возле города Пуэрто Пэняско. Два тела из 13 являются женскими, в связи с этим организация попросила жителей штата обратиться в прокуратуру тех, у кого пропала мать, сестра или другая родственница женского пола, для проведения анализа ДНК.

Прокуратура штата сообщила на своей странице в Facebook, что только одно из 13 обнаруженных тел захоронено относительно недавно, остальные уже представляют собой скелеты с остатками одежды на них.

Причины и обстоятельства смерти предстоит выяснить экспертам-криминалистам. Также начаты мероприятия по установлению личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании убийства девяти человек, чьи тела были обнаружены в Мексике в штате Герреро.

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