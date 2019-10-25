Саранск, , 19:33 — REGNUM Заключенный одной из колоний в Мордовии, отбывающий наказание за незаконный оборот поддельных денег, признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Мордовии.

В суде установлено, что, находясь в Москве в 2014—2015 годах, житель Дагестана с целью содействия международной террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перечислил своему знакомому, который находился за рубежом, 562 тыс. рублей с банковской карты. Знакомый же сам при этом был объявлен в розыск.

Судом заключенному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору он проведет в колонии строгого режима 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года в России за терроризм был осужден 121 человек. Основная часть приговоров была вынесена подсудимым за вербовку, финансирование, призывы к терроризму и его одобрению и за участие в террористических организациях. Девять приговоров суд вынес за совершение террористических актов. Один из подсудимых был направлен на принудительное лечение, ни одного оправдательного приговора вынесено не было.