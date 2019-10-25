Бангкок, , 20:07 — REGNUM Мужчина обнаружил, что его жена жива в последние минуты перед кремацией. Об этом 25 октября сообщает The Sun.

Женщина 70-ти лет страдала заболеванием щитовидной железы, и 20 октября её признали умершей в одной из клиник Таиланда. Семье разрешили забрать тело женщины домой для подготовки к церемонии погребения.

Сообщается, что женщину поместили в гроб, который затем установили в буддистском храме при низкой температуре, где он простоял три дня. Затем супруг женщины стал проводить традиционную процедуру омовения тела перед кремацией и заметил, что её веки слегка дрожат, а затем он различил и дыхание женщины.

Семья женщины немедленно вызвала бригаду скорой помощи, а саму её поместили под отопительный прибор и обложили бутылками с тёплой водой, чтобы согреть. Медработники обнаружили у женщины пульс и провели ряд реанимационных мероприятий, после чего пациентка была помещена в больницу. Состояние женщины остаётся тяжёлым.