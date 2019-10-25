Харьков, Украина, , 19:26 — REGNUM На Украине убит в перестрелке один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох, сообщает 25 октября LIGA.net.

По предварительным данным, перестрелка произошла на одной из центральных улиц Харькова возле супермаркета. Кроме погибшего Владимира Бороха ещё один человек был ранен.

Адвокат пострадавшего утверждает, что раненый в этой перестрелке Александр Лось также имеет отношение к убийству Вороненкова, за которым он якобы следил.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже нашли сгоревшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Киева в марте 2017 года днём был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, сбежавший из России от уголовного преследования за организацию особо крупного мошенничества. Украинские СМИ утверждали, что Вороненков покинул Россию по политическим мотивам.

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