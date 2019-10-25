Яровое, , 19:16 — REGNUM Жители алтайского города-курорта Яровое, где сегодня утром, 25 октября, произошла авария на ТЭЦ, будут дожидаться окончания ремонта, как минимум до вечера, 26 октября. Правда, обогрев некоторых социальных учреждений обещают обеспечить за счёт баков-аккумуляторов ТЭЦ. Как пояснили в правительстве Алтайского края, ликвидировать поломку на котле можно только тогда, когда он остынет.

«Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно», — заявил глава города Виталий Самобочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон начали с 25 сентября. Перед этим, в конце августа, сибирский полпред Сергей Меняйло выражал беспокойство, что в регионе из-за долгов отключенными остаются более 300 котельных.

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