Альменевский район, Курганская область, , 19:07 — REGNUM В Курганской области в селе Альменево расследуется убийство главы фермерского хозяйства. Установлен подозреваемый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что вечером 24 октября 2019 года 49-летний руководитель фермерского хозяйства, возвращаясь на автомобиле со своими работниками с посевных полей, заехал к 62-летнему односельчанину, чтобы вновь высказать претензии к потраве полей его конями.

Ранее между мужчинами неоднократно происходили споры на почве того, что табун обвиняемого незаконно выпасался на полях фермерского хозяйства.

В ответ на очередную претензию владелец коней сходил в дом за охотничьим ружьем, зарядил его, вернулся и выстрелил в фермера. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице.

В отношении коневода возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.