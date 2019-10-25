Донецк, , 20:02 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками на территории Донецкой Народной Республики 1302 раза с момента вступления в силу. Об этом 25 октября заявил журналистам на брифинге заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Разрушения после обстрелов. ДНР © ИА Красная Весна

Басурин заявил, что за время действия бессрочного и безусловного режима прекращения огня на территории ДНР войска Украины обстреляли населённые пункты ДНР 1302 раза, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, пострадали 18 мирных жителей, были повреждены 263 жилых строения и объекта гражданской инфраструктуры.

Также отмечается, что боевики Киева продолжают использовать беспилотники с целью корректировки огня по территории ДНР, а также разведки и наблюдения за представителями миссии ОБСЕ. Только за последнюю неделю защитниками ДНР было сбито четыре беспилотника, принадлежащих армии Украины.

Напомним, согласованный Минской контактной группой режим всеобъемлющего, бессрочного, полного и безусловного прекращения огня вступил в силу на территории Донбасса с 00:00 мск 21 июля 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 36 случаях нарушения режима перемирия на территории ДНР украинскими войсками. В ходе обстрелов войска Украины выпустили по территории ДНР 435 единиц боеприпасов.

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