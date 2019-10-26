Могадишо, , 10:20 — REGNUM Организация «Спасем детей» предупреждает, что около 140 000 человек, в том числе около 70 000 детей, в регионе Хираан в Сомали, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений в более возвышенных районах, отчаянно нуждаются в чистой воде, еде, временных уборных и укрытии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Еще 300 000 человек, в том числе около 150 000 детей, в городе Беледвейн и прилегающих районах региона Хираан в Сомали могут быть вынуждены переселиться в ближайшие дни, если, как предсказывает Сомалийское агентство по водным и земельным ресурсам, река Шебелле достигнет порога выхода из берегов.

Сообщества, живущие вдоль реки Шебелле, в основном занимаются растениеводством и животноводством, чтобы выжить. Повторяющиеся последовательные засухи в регионе привели к истощению почвы, и наводнения могут вызвать дальнейшую эрозию верхнего слоя почвы и еще больше повредить плодородию земли. Наводнения уже нарушили передвижение людей, разрушив местные рынки, образовательные и медицинские учреждения.

Хотя нынешние проливные дожди могут увеличить доступность воды для поддержки ирригации и ведения сельского хозяйства в долгосрочной перспективе, они не ослабят нынешний продовольственный кризис в Сомали, который в настоящее время затрагивает по меньшей мере 6,3 миллиона человек, то есть почти половину населения страны.