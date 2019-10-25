Москва, , 17:42 — REGNUM На западе Москвы столкнулись шесть легковых автомобилей и рейсовый автобус. Об этом сегодня, 25 октября, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Производственной улице на западе Москвы. Столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус «Мосгортранса», следовавший по маршруту №734.

В результате ДТП погиб один человек, ещё один получил ранения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.