ЗАТО Горный, , 17:38 — REGNUM Глава Забайкальского края Александр Осипов в курсе произошедшего в ЗАТО Горный, где солдат-срочник расстрелял восьмерых своих сослуживцев. По его словам, которые цитирует ИА «Чита.ру», регион готов оказать военным всю необходимую помощь.

«Мы предлагаем военным взаимодействие и любую необходимую от нас помощь, в том числе с медицинской точки зрения. Если нужно будет, окажем её потерпевшим и их родственникам», — заявил Осипов.

Как уже сообщало ИА, вечером 25 октября 2019 года военнослужащий по призыву войсковой части 54 160 рядовым Рамиль Шамсутдинов при передаче караула прицельно расстрелял двух офицеров и шестерых сослуживцев. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).