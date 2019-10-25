Саратов, , 17:26 — REGNUM В Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») после гибели пациентки городской клинической больницы (ГКБ) №12. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В настоящее время в рамках расследования допрашивается персонал больницы, соседи погибшей по палате, ее родственники. Для того чтобы установить, верно ли был поставлен диагноз, истребована вся медицинская документация. Также будет установлена правильность назначенного лечения, полнота и своевременность медицинских процедур.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что 79-летняя женщина была госпитализирована 19 сентября, а 15 октября она скончалась. Родственники умершей полагают, что врачи несвоевременно проводили необходимые осмотры, не выполнили требуемого обследования, не сделали должных назначений по лечению и уходу за больной.