Чита, 25 октября 2019, 17:26 — REGNUM Двое военнослужащих, получившие ранения в результате инцидента в Забайкальском крае, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Напомним, сегодня в воинской части 54 160, которая расположена в закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края, военнослужащий Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. на месте погибли пять солдат-срочников, один контрактник и два офицера. Ещё двое военнослужащих получили ранения.
Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство дух и более лиц».