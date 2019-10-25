Чита, , 17:26 — REGNUM Двое военнослужащих, получившие ранения в результате инцидента в Забайкальском крае, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, сегодня в воинской части 54 160, которая расположена в закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края, военнослужащий Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. на месте погибли пять солдат-срочников, один контрактник и два офицера. Ещё двое военнослужащих получили ранения.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство дух и более лиц».