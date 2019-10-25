Притобольный район, , 17:24 — REGNUM В Притобольном районе Курганской области в подполе частного дома было закопано тело пропавшего 14 октября без вести местного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

В результате анализа событий, а также деталей, указанных родственниками пропавшего 47-летнего мужчины, был установлен круг лиц и частный дом, где он в компании знакомых употреблял спиртное. В ходе обыска было обнаружено тело, закопанное в подполе дома. Родственники опознали пропавшего.

В Тюмени задержан 40-летний подозреваемый по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).