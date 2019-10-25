Минск, , 17:27 — REGNUM Смертный приговор вынес суд в Белоруссии мужчине за убийство восьмимесячного ребёнка своей знакомой. Об этом 25 октября сообщила журналистам помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.

Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружил в октябре 2018 года ее 28-летний отец в городе Лунинце Брестской области. Обвинение в убийстве, совершённом с особой жестокостью, было предъявлено матери ребёнка, 25-летней женщине, и её знакомому, мужчине 47 лет. В момент задержания оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемые были осуждены по статье об убийстве заведомо малолетнего, совершенное группой лиц с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Женщине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, мужчине назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни — расстрел. В течение десяти дней приговор может быть обжалован и опротестован.

В настоящее время Белоруссия является единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь. В соответствии с Конституцией, такая мера применяется как исключительная за особо тяжкие преступления. Приговор суда осуществляется через расстрел, тела расстрелянных родственникам не выдаются, место их захоронения не сообщается. Смертный приговор к женщинам не применяется.

Стоит отметить, что споры вокруг моратория на смертную казнь в России вспыхнули с новой силой после убийства девочки в Саратове. ИА REGNUM провело опрос на уникальной платформе STIRVOX об отношении граждан к смертной казни.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужна ли в России смертная казнь? Опрос ИА REGNUM