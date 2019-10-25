Городищенский район, Волгоградская область, , 17:12 — REGNUM Три грузовых автомобиля сгорели на территории компании, занимающейся перевозкой горюче-смазочных материалов, в Городищенском районе Волгоградской области. По подозрению в поджоге задержали водителя предприятия. Мужчина заявил, что пошёл на этот шаг из-за конфликта с работодателем, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о возгорании транспортных средств «Фредлайнер», «Интернешнл 9200» и «ЗИЛ-433 362» поступило в правоохранительные органы 24 октября. Специалисты установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. По результатам оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнего водителя этой компании. Он пояснил, что в ночь преступления употребил спиртные напитки, пришёл на неохраняемую территорию и поджог грузовики. Причиной стал конфликт с работодателем из-за заработной платы.

Ущерб от поджога составил более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.