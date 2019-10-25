Токио, , 17:00 — REGNUM Ливневые дожди, вызванные прошедшим циклоном, привели к гибели двух человек на востоке Японии, сообщает 25 октября информагентство «Киодо».

По информации агентства, кроме двоих погибших также известно об одном пропавшем без вести человеке.

Причиной трагедии стали ливневые дожди, в ходе которых в префектурах Тиба и Ибараки за день выпала месячная норма осадков.

Власти эвакуировали порядка 1,8 тыс. человек. На ряде участков приостановлено движение поездов. В частности, прервано железнодорожное сообщение между центром Токио и международным аэропортом Нарита.

Правительство Японии отдало распоряжение привести экстренные службы в готовность к оказанию помощи населению.

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