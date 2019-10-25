Краснодар, 25 октября 2019, 17:27 — REGNUM Восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Краснодаре. Об этом 25 октября журналистам сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.
Авария произошла в городе Краснодаре. По предварительным данным, рейсовый автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовиком. Автобус перевозчика ООО «Сигнал» был повреждён и не может продолжать движение дальше.
В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. Трое пострадавших осмотрены на месте медиками, пятерых доставили в больницу. Пострадавший ребёнок тоже был госпитализирован. Диагнозы пострадавшим устанавливаются.
Все оставшиеся пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным рейсом. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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