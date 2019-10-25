Вашингтон, , 16:45 — REGNUM В американском штате Арканзас охотник на оленей погиб от ответного удара своей жертвы, сообщает 25 октября телеканал FOX4 News.

Охотившийся на оленей возле города Йелвилл 66-летний мужчина был контратакован оленем, которого посчитал убитым своим выстрелом.

По предварительным данным, упавший после выстрела олень притворился мёртвым, дождался, когда стрелявший подойдёт поближе, вскочил и нанёс охотнику рогами несколько ран, оказавшихся смертельными.

Охотник, ставший жертвой оленя, успел позвонить своей жене, которая вызвала ему на помощь спасателей.

По утверждению телеканала, пострадавшего охотника успели доставить в больницу, где он вскоре скончался.

Олень сумел скрыться с места происшествия и не найден до сих пор.

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