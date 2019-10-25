Малоярославец, Калужская область, , 16:37 — REGNUM Попытка заработать деньги в интернете обернулась для жительницы Калужской области потерей более 900 тысяч рублей, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По информации ведомства, в Малоярославецком районе по мобильному телефону к женщине обратились представители брокерской фирмы и сообщили, что у неё имеется возможность заработать большую сумму денег. Схема заработка проста — фирма открывает на имя женщины специальный счет, «привязав» к нему банковские карты клиентки. В свою очередь владелица карт перечисляет определенную денежную сумму на этот счет. Чем выше вклад, тем выше прибыль.

Поверив злоумышленникам, доверчивая женщина сообщила незнакомцам реквизиты своих банковских карт и коды доступа к личному кабинету в интернете. Получив конфиденциальную информацию, «брокеры» списали все её деньги, размещенные на банковских картах — более 900 тысяч рублей. По данным фактам полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие.