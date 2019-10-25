ЗАТО Горный, , 16:26 — REGNUM Судя по данным забайкальской газеты «Вечорка», число жертв солдата-срочника, расстрелавшего сослуживцев в ЗАТО «Гоный» (Забайкальский край), выросло до восьми.

«Один из военнослужащих, который был ранен во время расстрела срочником своих сослуживцев, скончался», — пишут Забайкальский журналисты со ссылкой на свой источник в военной части.

Напомним, трагедия в ЗАТО Горный произошла во время смены караула. Военнослужащий открыл прицельный огонь и, по предварительным данным, добивал раненных, лежащих на полу. По одним сведениям, задержан он был на территории военной части, по другим — на территории самого военного городка.

Читайте также: Названы возможные причины расстрела военных в Забайкалье