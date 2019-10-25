Ростов-на-Дону, 25 октября 2019, 16:24 — REGNUM Директор МКУ «Управление благоустройства Октябрьского района» города Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела — он подозревается в превышении служебных полномочий, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону 25 октября. Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел.
По версии следствия, 13 февраля 2017 года подозреваемый, после проведения аукциона в электронной форме, заключил с ОАО «Комбинат благоустройства Октябрьского района» муниципальный контракт на выполнение работ. При этом, считают следователи, директору казенного учреждения было известно, что подрядчик не представил обеспечение исполнения контракта.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, проводятся следственные действия.