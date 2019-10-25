Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM Директор МКУ «Управление благоустройства Октябрьского района» города Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела — он подозревается в превышении служебных полномочий, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону 25 октября. Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, 13 февраля 2017 года подозреваемый, после проведения аукциона в электронной форме, заключил с ОАО «Комбинат благоустройства Октябрьского района» муниципальный контракт на выполнение работ. При этом, считают следователи, директору казенного учреждения было известно, что подрядчик не представил обеспечение исполнения контракта.

«Описанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов иных участников аукциона, а также существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — уточнили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, проводятся следственные действия.