Архангельск, , 16:20 — REGNUM В трех районах Архангельской области сильные осадки привели к значительной потере урожая. Власти региона ввели на территории режим ЧС.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, избыток влаги в сочетании с недостатком тепла (температура воздуха в июле-августе была ниже средних многолетних значений) привел к опасному агрономическому явлению — переувлажнению почвы, — от которого особенно пострадали хозяйства Устьянского, Котласского и Приморского районов. Именно на этих территориях и веден режим ЧС.

«Капризы природы препятствовали проведению полевых работ и стали причиной потери значительной части урожая кормовых культур, а также урожая моркови и картофеля в пяти хозяйствах на указанных территориях. Общая площадь пострадавших посевов составляет 1 575 гектаров», — рассказала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Как отметила Ирина Бажанова, введение режима ЧС регионального значения в случае его подтверждения Минсельхозом России позволит пострадавшим хозяйствам области, которые и так понесли значительные финансовые потери, избежать штрафных санкций. Речь идет о сумме в один миллион рублей.

В целом урожай овощей, собранный в этом году в Архангельской области, был достаточно неплохим. Так, к примеру, картофеля в регионе было собрано более 18 тысяч тонн. Это лишь на 15% меньше показателей урожайного 2018 года и больше, чем собрали в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по той же причине режим ЧС был введен в Вологодской области. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур там составил около 252 млн рублей.