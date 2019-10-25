ЗАТО Горный, , 16:15 — REGNUM Появились новые подробности задержания солдата срочника, расстрелявшего своих сослуживцев в ЗАТО Горный (Забайкальский край). По данным канала Mash, после расправы мужчина сбежал из войсковой части с автоматом, поэтому операцию по его поимке вели уже непосредственного в городе.

«Выстрелы были слышны во всем городе. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге, однако позже военные смогли задержать беглеца своими силами.», — отмечает канал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЗАТО Горный, где солдат-срочник расстрелял сегодня, 25 октября, своих сослуживцев — это военный городок в Забайкальском крае. Расположен в 85 км юго-западнее Читы, рядом с посёлком Дровяная Улётовского района.

Там базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Бригада вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».