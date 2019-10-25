Краснодар, , 16:06 — REGNUM Двое взрослых и один ребенок погибли в результате серьёзного ДТП, произошедшего в ночное время в Крыловском районе Краснодарского края. Об этом 25 октября сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Крыловского района.

«(В результате ДТП погибли) мужчина, женщина и ребенок, только трое было в машине», — приводит ТАСС слова представителя ЕДДС.

Также он рассказал, что попавший в аварию автомобиль был марки Lada и что погибшему ребёнку было 7−8 лет.

Кроме этого, источник отметил, что неизвестно, кто из родственников ребёнка ехал с ним в машине — отец или мать.

При этом уточняется, что, по предварительным данным ГИБДД, автомобиль опрокинулся на обочину и загорелся из-за того, что его водитель пошел на обгон. В салоне находились мужчина, женщина и ребёнок 7−8 лет, взрослые погибли на месте, а ребенка доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джанкойском районе Крыма водитель сбил двух пешеходов и один из них погиб.