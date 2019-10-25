ЗАТО Горный, , 15:54 — REGNUM Забайкальские СМИ обнародовали некоторые подробности расправы, которую учинил над своими сослуживцами солдат-срочник при смене караула вечером, 25 октября.

По предварительным данным, военных убивали в комплексе военной подготовки, стрельба была прицельной, своим жертвам солдат целился в голову и добивал раненых контрольными выстрелами. Также известно, что среди погибших оказались два контрактника и два офицера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района открыл огонь по сослуживцам, застрелив не менее семерых человек. Не исключено, что этому предшествовал какой-то конфликт.

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