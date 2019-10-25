ЗАТО Горный, , 15:26 — REGNUM Забайкальские СМИ озвучили первые версии причин, по которым военный в Забайкалье мог расстрелять семерых своих сослуживцев во время передачи караула и ранить ещё нескольких. Не исключено, что трагедия предшествовала «дедовщина» или личные проблемы, не связанные со службой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Минобороны, в Читинскую часть, уже вылетела специальная комиссия, угрозы жизни пострадавшим при стрельбе нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 25 октября, военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района открыл огонь по сослуживцам, застрелив семерых человек, ещё трое получили ранения. Расстрелявший задержан.

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