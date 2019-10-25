ЗАТО Горный, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев — это военный городок в Забайкальском крае. Расположен в 85 км юго-западнее Читы, рядом с посёлком Дровяная Улётовского района.

Там базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Бригада вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».