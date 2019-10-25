ЗАТО Горный, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев — это военный городок в Забайкальском крае. Расположен в 85 км юго-западнее Читы, рядом с посёлком Дровяная Улётовского района.
Там базируется 200-я отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года 3-я ракетная бригада 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Бригада вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».
Телеграм-канал @LIFE SHOT опубликовал список погибших в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье.
1) капитан Евсеев 1989 г.р.
2) старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.
3) рядовой Никитин 1998 г.р.
4) рядовой Богомолов 1999 г.р.
5) рядовой Похитило 1999 г.р.
6) рядовой Куроков 1998 г.р.
7) рядовой Андреев 2000 г.р. (скончался в госпитале)
Данные о восьмом погибшем уточняются.
Солдат-срочник, расстрелявший в воинской части в Забайкалье, уже допрошен, сообщают забайкальские СМИ. Подозреваемый в убийстве заявил, что не жалеет о случившемся.
«Забайкальский рабочий» сообщает: военный, расстрелявший сослуживцев, жив. Задержан. Разбираться с ЧП в Забайкалье летит комиссия во главе с начальником ГлавПУРа генералом — полковником Андреем Картаполовым.
«Генерал суровый, жесткий и въедливый, много через что прошёл. Но, говорят справедливый», — поясняют журналисты.
Забайкальские СМИ сообщают, что расстрелявший своих сослуживцев проходил срочную службу.
Глава посёлка Татьяна Карнаух подтвердила факт ЧП забайкальским журналистам. По её словам, есть и раненые.
Названы возможные причины расстела военных в Забайкалье
Забайкальские СМИ озвучили первые версии причин, по которым военный в Забайкалье мог расстрелять семерых своих сослуживцев во время передачи караула и ранить ещё нескольких. Не исключено, что трагедия предшествовала «дедовщина» или личные проблемы, не связанные со службой.
Забайкальские СМИ озвучили первые версии причин, по которым военный в Забайкалье мог расстрелять семерых своих сослуживцев во время передачи караула и ранить ещё нескольких. Не исключено, что трагедия предшествовала «дедовщина» или личные проблемы, не связанные со службой.