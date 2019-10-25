Казань, , 15:22 — REGNUM Житель Набережных Челнов обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском в отношении МВД России и Минфина РФ, требуя компенсации морального вреда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на решение суда.

Мужчина рассчитывает получить компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей, причиненного ему перевозкой в оперативно-служебном автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Инициативный задержанный указал, что перевозка «осуществлялась специальным автотранспортом в унижающих человеческое достоинство и потенциально опасных для жизни и здоровья условиях, а именно в камере спецавтомобиля было душно и тесно, искусственное освещение слишком слабое, туалет не предусмотрен, нет ремней безопасности, в связи с чем ему был причинен моральный вред». Судя по всему, мужчину возили из Чистополя и Казани в Набережные Челны неоднократно в период с июля 2011 года по октябрь 2014 года.

По данным присутствовавшего на суде представителя МВД, всего задержанного перевозили 13 раз. При этом для перевозки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, использовались спецавтомобили, изготавливаемые на базе серийно выпускаемых транспортных средств типа «A3» КамАЗ. Довод истца об их малой площади признан несостоятельным поскольку автомобиль полностью соответствовал действующим на тот момент нормам.

Также мужчина в иске указал, что за этот период похудел на 15 кг, поседел, у него появилась отдышка, обострились хронические заболевания по причине ненадлежащих условий конвоирования. На это сотрудник МВ представил документы о том, что за время пребывания в ИВС один раз мужчина жаловался н аболь в животе, затем ему был поставлен диагноз «атерома» и назначена консультация онколога.

«Факт, подтверждающий, что причиной указанных недомоганий истца является процесс конвоирования, не установлен», — говорится в документе.

Суд отказал в удовлетворении требований жителя Татарии в полном объеме. Однако бывший обвиняемый не согласился с этим решением и подал заявление в апелляционную инстанцию. По его рассмотрение отложено до 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее любопытный иск рассматривал суд в Рязани. Женщина обратилась в суд, требуя компенсации за укусы пчел. Из-за насекомых на брошенной пасеке её госпитализировали в медицинское учреждение для проведения лечения. Ответчиком являлся мужчина, который не убрал с земельного участка принадлежащие ему ульи. Пчёлы остались без присмотра, и это создало определённую опасность для окружающих. Пострадавшую потом лечили в больнице. Сумма компенсации составила 15 тыс. рублей.