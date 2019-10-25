Чита, , 15:19 — REGNUM Военный, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье при смене караула задержан, подтвердили в Минобороны РФ.

Министерство Обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СМИ, военный мог открыть стрельбу по сослуживцам из-за нервного срыва после личных проблем, не связанных со службой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что военнослужащий при смене караула застрелил семерых сослуживцев сообщили забайкальские СМИ со ссылкой на главу посёлка Татьяну Карнаух.

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