Киров, , 15:15 — REGNUM В Куменском районе Кировской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Нижнеивкинского городского поселения, который обвинялся в халатности. Речь идёт о вырубке деревьев, в том числе на особо охраняемой природной территории, входящей в зону санитарной охраны курорта, сообщает следственное управление СКР.

По данным правоохранителей, в июне 2018 года злоумышленник, исполняя обязанности главы Нижнеивкинского городского поселения, рассмотрел заявление бизнесмена и вынес постановление о разрешении на вырубку 166 деревьев, расположенных в посёлке городского типа Нижнеивкино. В следственном управлении считают, что решение принято без всесторонней проверки и фактического выхода на место.

«Бизнесмен вырубил 105 деревьев, в частности, на особо охраняемой природной территории, входящей в зону санитарной охраны курорта. После вмешательства общественности и правоохранительных органов вырубка была прекращена», — говорится в сообщении.

По данному факту злоумышленнику инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Вину злоумышленник признал полностью. Суд признал его виновным, назначив 10 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

По информации прокуратуры, в Кировской области в январе-сентябре 2019 года выявлено 174 преступления, связанных с нарушениями законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины. В 2018 году и в январе-сентябре 2019 года органами установлено более 3 тыс. нарушений закона, по мерам прокурорского реагирования дисциплинарно наказаны 463 лица, 311 человек привлечены к административной ответственности, в целях устранения нарушений закона в суды направлено 988 исков.

В сфере лесопользования для выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений, возбуждено 47 уголовных дел.