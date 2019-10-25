Киров, 25 октября 2019, 15:15 — REGNUM В Куменском районе Кировской области вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Нижнеивкинского городского поселения, который обвинялся в халатности. Речь идёт о вырубке деревьев, в том числе на особо охраняемой природной территории, входящей в зону санитарной охраны курорта, сообщает следственное управление СКР.
По данным правоохранителей, в июне 2018 года злоумышленник, исполняя обязанности главы Нижнеивкинского городского поселения, рассмотрел заявление бизнесмена и вынес постановление о разрешении на вырубку 166 деревьев, расположенных в посёлке городского типа Нижнеивкино. В следственном управлении считают, что решение принято без всесторонней проверки и фактического выхода на место.
По данному факту злоумышленнику инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Вину злоумышленник признал полностью. Суд признал его виновным, назначив 10 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры, в Кировской области в январе-сентябре 2019 года выявлено 174 преступления, связанных с нарушениями законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины. В 2018 году и в январе-сентябре 2019 года органами установлено более 3 тыс. нарушений закона, по мерам прокурорского реагирования дисциплинарно наказаны 463 лица, 311 человек привлечены к административной ответственности, в целях устранения нарушений закона в суды направлено 988 исков.
В сфере лесопользования для выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений, возбуждено 47 уголовных дел.