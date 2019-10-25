Харьков, Украина, , 15:12 — REGNUM В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как трое мужчин попытались застрелить третьего. Нападавшие получили вооружённый отпор. Двое были ранены, для одного из мужчин ранение оказалось смертельным.

Погибшему 30 лет, он скончался от пулевого ранения грудной клетки. Жизни второго раненного ничто не угрожает.

Позже telegram-канал Треш-Харьков опубликовал информацию, согласно которой один из участников перестрелки погиб от взрыва гранаты. Взрыв произошёл, когда мужчина заметил полицейских, попытавшихся его задержать.

По данным telegram-канала «Подслушано в полиции», второй погибший — 47-летний Алексей Титов, уроженец Горловки. Он был одним из нападавших.

Как сообщило «Радио Свобода», данная перестрелка стала второй попыткой покушения на Георгия Исакова, соратника главы украинской организации «Оплот» Евгения Жилина, которого в сентябре 2016 года убили в Москве.

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