Красноярск, , 15:01 — REGNUM Вопиющий случай произошёл в Красноярске — кондуктор выгнала из автобуса 15-летнего подростка с инвалидностью, несмотря на то, что он оплатил проезд.

Недавно мальчику установили два штифта в спину. Он получил инвалидность и не может долго стоять и сидеть. 22 октября он отправился на занятия, для этого ему пришлось сесть в автобус.

Подросток занял свободное место и оплатил проезд по социальной карте. На полпути у него затекла спина, мальчик встал и перешёл к окну. К нему подошла кондуктор и снова потребовала оплату. Подросток сказал, что уже заплатил за проезд, и поэтому билета нет. Кондуктор высадила его на первой остановке.

«Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти. Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!» Она не слышала», — цитирует ТВК мать подростка.

По словам женщины, кондуктор порвала её сыну куртку и просто вытолкнула из автобуса.

Мать позвонила в полицию и в городской департамент транспорта. Этот случай обсудили на экстренном совещании в мэрии. Перевозчик заявил, что кондуктор у них не работает и в тот день кого-то подменяла. Также он пообещал выплатить материальный и моральный ущерб.

Департамент транспорта проводит проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Екатеринбурге школьника выгнали из автобуса. СК начал проверку данного инцидента.

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