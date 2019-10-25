Борисоглебск, Воронежская область, , 14:58 — REGNUM Собака напала на второклассницу на территории школы №10 Борисоглебска Воронежской области, следственные органы начали проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону 25 октября.

По данным местных СМИ, собака забежала на территорию школы, погнавшись за кошкой, однако рядом оказались дети, собака укусила одну из девочек за ногу. Травма, по свидетельству врачей, не является тяжелой.

Также следователи проверяют информацию о массовом заболевании воспитанников в детсаду в Воробьевском районе — как сообщало ИА REGNUM, ранее решением суда детсад был закрыт на 90 дней из-за нарушений, выявленных Роспотребнадзором. Тогда же сообщалось, что в детсаду заболели восемь воспитанников.

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