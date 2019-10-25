Козьмодемьянск, , 14:47 — REGNUM На Волге близ акватории Козьмодемьянска сел на мель сухогруз «Красноярск», принадлежащий компании «АкадемФлот-2», с портом приписки в Нижнем Новгороде. По данному факту проверку проводит региональная транспортная прокуратура, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По предварительным данным, судно село на мель 23 октября в связи с отклонением от судового хода. Сухогруз осуществлял транспортировку более 1,8 тыс. тонн зерна из Татарии в Вологодскую область. Одной из версий причины аварии называется нарушение режима сна и отдыха, в результате управлявший судном первый помощник капитана заснул за штурвалом.

Негативных последствий инцидента, в частности, погибших и пострадавших, а также разлива нефтепродуктов, повреждений судна и груза нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Якутии сел на мель паром с 40 пассажирами и 20 автомобилями на борту. Пассажиров переправили на моторных лодках на «нулевой» километр федеральной трассы «Колыма». Организовали горячее питание и номера в гостинице.