Тобольский район, Тюменская область, , 14:47 — REGNUM В Тюменской области на 25 октября зафиксированы 10 пациентов с диагнозом «гаффская болезнь». Все они проходят лечение в областной клинической больнице №1 в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На данный момент в деревне Ачиры Тобольского районы, где проживают около 400 человек, все жители сдают кровь на анализ. Перекрыт доступ к озеру Андреевскому, водоросли которого стали причиной возбудителя болезни.

Напомним, заражение 10 жителей деревни Ачиры «гаффской болезнью» произошло путём употребления в пищу местной рыбы. Вода из источника водоснабжения и местной реки Алымка, как показали лабораторные исследования, безопасны.

Гаффская болезнь — редкое заболевание, которое возникает у рыб, поедающих токсичные водоросли. Заболевание тяжело переносится людьми. Однако летальность от гаффской болезни составляет 1−2%.