Луганск, , 14:17 — REGNUM В Луганской Народной Республике был сбит беспилотный летательный аппарат, на борту которого находилось неизвестное вещество. Об этом сообщил представитель МЧС ЛНР.

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«Силами противовоздушной обороны республики была пресечена диверсия, направленная против мирного населения прифронтовых территорий», — приводит портал «Новости Донецкой Народной Республики» слова представителя ведомства.

В настоящее время вещество изъято и отправлено на исследование в лабораторию. Место падения дрона зачищено.

Добавим, что ранее МЧС сообщало о белом порошкообразном веществе, которое было обнаружено местными жителями около водоёма в подконтрольном ЛНР населённом пункте Обозное.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 24 октября в ЛНР было зафиксировано два обстрела со стороны ВСУ. Огонь из автоматического гранатомёта вёлся в районе населённого пункта Красный Яр. В результате получили ранения два работника лесничества, проводивших расчистку местности. Позднее две мины калибра и две гранаты были выпущены в направлении населённого пункта Логвиново.

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