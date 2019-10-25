Уфа, , 14:19 — REGNUM Молодой рабочий в Уфе лишился кисти левой руки при переработке отходов. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20-летний рабочий на территории склада в Орджоникидзевском районе загружал картон в пресс. Во время работы ему защемило кисть и предплечье левой руки механизмом.

В больнице, куда парня доставила карета скорой помощи, врачам пришлось ему ампутировать кисть.

Сообщается, что Гострудинспекция Башкирии сейчас проводит расследование данного несчастного случая и определяет причины и виновных лиц.