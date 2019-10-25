Варшава, , 14:06 — REGNUM В пятницу, 25 октября, известный в Польше политик-националист Артур Завиша, управляя автомобилем марки «Мерседес» на углу улиц Бетховена и Собеского в Варшаве сбил женщину на велосипеде. Как пояснила представитель варшавской полиции Эдита Адамус, пострадавшая с травмами попала в больницу. Виновник ДТП был трезв.

Как сообщает агентство PAP, из неофициальных источников стало известно, что Артур Завиша в 2016 году был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии в январе 2019 года окончательное решение о лишении его водительских прав было подтверждено судом. Таким образом, он управлял автомобилем без законных оснований.

«Это дорожное происшествие, каких сотни. Мне очень жаль, что я в нем участвовал. Обошлось без каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Невозможно решить, кто виноват. Это ещё нужно проанализировать. Я не могу это комментировать, потому что нахожусь в шоке от произошедшего», — сказал политик журналистам.

Артур Завиша является соучредителем созданной в 2012 году политической партии Ruch Narodowy. Это националистическая, право-консервативная и евроскептическая партия клерикального толка.

Интересно то, что Артур Завиша является тёзкой и однофамильцем польского мятежника, который был повешен русской администрацией в Варшаве в 1833 году за участие в так называемом «ноябрьском восстании». Тот Завиша считается в Польше национальным героем.