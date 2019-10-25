Верхнетекетский район, , 14:04 — REGNUM В Томской области завершён ремонт одного из дизельных генераторов в населённом пункте Катайга Верхнекетского района. Как сообщили ИА REGNUM 25 октября в областной администрации, электроснабжение таёжного посёлка восстановлено полностью. Необходимости в веерных подключениях больше нет.

По словам начальника областного департамента ЖКХ и госжилнадзора Якова Греля, мощности введённого в работу дизельного генератора достаточно, чтобы обеспечить электричеством весь населённый пункт.

Вскоре специалисты приступят к ремонту основного генератора, вышедшего из строя в августе 2019 года. На эти цели из регионального бюджета выделили 11,5 млн рублей. Завершить ремонт планируют до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, таёжный посёлок Катайга 4 октября остался без света из-за вышедшего из строя оборудования. Населённый пункт снабжался электричеством благодаря резервным источникам питания.

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