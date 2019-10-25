Рига, , 13:59 — REGNUM Трёхэтажное здание центрального рынка Риги, в котором расположены кафе и гостиница, сегодня, 25 октября, загорелось. Все посетители рынка эвакуированы, сообщает русское вещание LTV7. По предварительным данным, пожар возник в котельной. О причинах возгорания не сообщается.

На месте работает более 50 пожарных и 12 автоцистерн. Отмечается, что пожарные не могут пока добраться до очага возгорания. На пути металлическая дверь, которую выбить пока не удалось. В павильонах звучит сирена.