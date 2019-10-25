Уфа, , 14:16 — REGNUM Пятилетнего мальчика, который стоял в оконном проеме на восьмом этаже многоэтажного дома, спасли в Уфе соседи. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По словам спасателей, сообщение о том, что в многоэтажном доме по адресу ул. 50 лет СССР, 47 в открытом окне на восьмом этаже стоит маленький ребенок поступило в службу спасения 25 октября в 14:00 часов от очевидцев.

По тревоге были подняты экстренные службы города.

Отмечается, что помощь спасателей не понадобилась, так как неравнодушные соседи выломали дверь в квартиру и сняли малыша с подоконника. Ребенок 2014 года рождения находился дома один.