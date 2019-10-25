Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему главе одного из поселений Николаевского района, обвинённом в присвоении. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что экс-глава Сухотерешанского сельского поселения приняла на работу водителем администрации поселения своего брата, который фактически не работал. По данным управления, злоумышленница получала за него зарплату с февраля 2012 года по май 2018 года — в общей сложности было получено более 420 тыс. рублей.

Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), назначив 2,5 года лишения свободы условно. Также она должна возместить причиненный муниципалитету ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера колонии-поселения №5 системы исполнения наказаний, подозреваемой в присвоении. Правоохранители полагают, что с мая 2018 года по август 2019 года злоумышленница незаконно перечисляла средства себе на личный расчетный счет — всего более 470 тыс. рублей.