Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM 26 октября 2019 года в Свердловской области ожидается шквалистый ветер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

В отдельный районах региона ждут порывов ветра до 22 м/сек.

Свердловчан просят быть внимательными и осторожными. Ни в коем случае не следует прятаться от ветра около стен домов, а также за рекламными конструкциями, остановками транспорта или под деревьями, напомнили в управлении. В этих местах также не стоит парковать машины.

В случае происшествий нужно звонить в пожарно-спасательную службу — 101 или на единый номер вызова экстренных служб — 112, напомнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные, 19 и 20 октября, синоптики прогнозировали снег и гололёд. Ожидания подтвердились — 25 октября 2019 года из-за обледенения дорог и тротуаров увеличилось количество екатеринбуржцев, попавших в травмпункты.

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