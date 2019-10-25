Лондон, , 14:10 — REGNUM Процедуру передачи 39 тел, обнаруженных в грузовике в графстве Эссекс, на вскрытие с целью идентификации начала полиция Великобритании. Об этом 24 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, среди 39 погибших были 31 мужчина и 8 женщин. Их тела доставили в больницу в городе Челмсфорд в том же графстве.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября СМИ Великобритании сообщили о 39 мертвых телах, которых обнаружили в грузовике с рефрижератором. В полиции предположили, что найденные являются гражданами Китая, но доказательств этому пока не нашли.

Также, по предварительным данным, среди погибших был один подросток.