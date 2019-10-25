Бишкек, 25 октября 2019, 13:48 — REGNUM Жители села Таш-Коро в Ошской области Киргизии напали на горнорудную компанию, добывающую мрамор на высокогорном участке Чыйырчык, подожгли палатку, разбили машину и экскаватор, а также избили сотрудников, передает «Турмуш».
На место происшествия выезжали представители местных властей, которые провели переговоры с напавшими на инвестора сельчанами. Жители села пожаловались на то, что в результате проводимых работ изменилось русло реки, что в дальнейшем может повысить риск схода оползня.
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По итогам встречи руководство районной администрации поручило вернуть реку в прежнее русло, а также проверить законность проводимых работ на месторождении мрамора.
Результаты проверки подтвердили, что у компании имеется разрешение на добычу мрамора.
Управление внутренних дел Ошской области возбудило дело по статье «Хулиганство» и сейчас расследует детали произошедшего нападения на инвестора.
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