Черкесск, , 13:46 — REGNUM Крупный пожар случился в ночь на 25 октября в столице Карачаево-Черкесии. Загорелось здание на территории завода «Холодмаш», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в 00:41. Выехавшие на место пожарные установили, что горит крыша нефункционирующего строения ангарного типа. На площади 1200 квадратных метров горели деревяная обрешетка и профнастил. К устранению пожара были привлечены девять пожарных и три единицы техники.

По данным спасательного ведомства, пострадавших при пожаре нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября крупный пожар случился в Ингушетии. Загорелся тир, принадлежащий структуре ОМОН в городе Карабулаке. Огонь повредил около 400 квадратных метров здания по улице Промысловая.

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