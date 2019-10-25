Багдад, , 13:50 — REGNUM Два человека погибли и около 90 получили ранения в ходе новых протестных акций 25 октября в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как сообщают журналисты, утром толпа в количестве нескольких тысяч человек собралась в центре столицы на площади Тахрир. Вскоре протестующие пошли к мосту Аль-Джумхурия, который ведет к «зеленой зоне», правительственному кварталу, который охраняется.

Когда толпа попыталась пробиться через ограждения, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По сообщению журналиста канала, один человек погиб возле моста.

В то же время в полиции сообщили, что в ходе беспорядков ранения получили 60 правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, антиправительственные выступления начались в Багдаде 1 октября. Протестующие выступили против безработицы, низкого уровня жизни населения и коррупции. Подобные протесты начались и провинциях Ирака. Они вскоре переросли в столкновения с полицией.

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