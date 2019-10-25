Архангельск, , 13:24 — REGNUM Ближайший от скандального Шиеса поселок — Урдома — снова попаал в сводки правоохранителей — в одном из жилых домов обнаружены тела двух мужчин.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Арханглськой области и НАО, накануне в деревянном двухквартирном щитовом доме в поселке Урдома произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 53-летнего хозяина квартиры и его 44-летнего знакомого-односельчанина.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем потерпевших. Проверяется информация о том, что возгоранию предшествовало употребления спиртных напитков в полностью выгоревшей квартире.