Сеул, , 13:24 — REGNUM Эксплуатацию девяти самолётов Boeing 737 NG запретило министерство транспорта Южной Кореи. Об этом сообщает 25 октября агентство Reuters.

Обследования провели в связи с рекомендациями Федерального авиационного управления (ФАУ) США. По данным журналистов, из 42-х обследованных воздушных судов данной серии у девяти были обнаружены трещины в корпусе.

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября совершил экстренную посадку в Пекине пассажирский самолет Boeing 777−300. Данное решение экипаж принял из-за срабатывания пожарной сигнализации на воздушном судне.